Carlo e Irene: l’anniversario di nozze val bene una partita

Lei casalinga, lui imprenditore. Cinque figli e tredici nipoti. Sposati il 30 settembre del 1964, si sono ritrovati ieri, al Gewiss Stadium, a festeggiare l’anniversario. «Hanno fatto l’iscrizione per i posti riservati ai disabili giusto pochi giorni fa ed hanno ricevuto subito i biglietti per la partita tra Atalanta e Juventus - commenta Alberto, uno dei figli.

Allo stadio, per la primissima volta nella vita per entrambi, un giorno dopo il 59° anniversario di matrimonio festeggiato in famiglia: «Mia mamma è una tifosa atalantina sfegatata da sempre, ma mai prima d’ora era riuscita ad andare allo stadio a veder giocare l’Atalanta. Forse anche solo per mancanza di tempo. È contentissima. Mio papà ha sempre guardato le partite da casa. È stata un’occasione capitata così dal nulla e sono stati felicissimi. Mio papà è una persona riservata e, nonostante questo, era talmente contento di andare allo stadio a vedere la partita dell’Atalanta che nei giorni precedenti l’ha raccontato a tutto il paese» conclude il figlio Alberto.