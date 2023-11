Cascina in fiamme a Vidalengo: dieci persone senza casa - Le foto

Un grosso incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 16 novembre, a Vidalengo, frazione di Caravaggio. A bruciare è una porzione di cascina in via Bonomelli 21, all’incrocio tra la Provinciale Caravaggio-Verdello e via Pagazzano .

Sul posto ci sono diverse squadre dei Vigili del fuoco, ambulanze, i Carabinieri di Caravaggio e gli agenti della Polizia locale della Bassa bergamasca. Il rogo è scoppiato intorno alle 9 in una porzione di cascina di via Bonomelli. L’incendio sarebbe divampato da un terrazzo e ha coinvolto cinque dei sei appartamenti che affacciano su una vecchia corte, di cui tre comunali: dieci le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione .

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Risulta però disperso un gattino. Disagi anche per la circolazione che è stata interrotta anche per il rischio di cedimenti strutturali dell’edificio. L’abitazione è andata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso.