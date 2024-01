Castel Rozzone, si cerca 16enne: manca da casa da giovedì

C’è grande preoccupazione a Castel Rozzone per la scomparsa di Nihal Atiqui, ragazza di 16 anni residente in paese. A quanto riferisce l’amministrazione comunale la studentessa, che frequenta la scuola Abf di Treviglio, sarebbe scomparsa indicativamente attorno alle 16,30 di giovedì 25 gennaio, quando è stata notata, per l’ultima volta, in una delle vie centrali del piccolo paese della Bassa .

L’allerta è massima, con il primo cittadino che ha lanciato sui vari social un appello ai residenti di Castel Rozzone e paesi limitrofi per segnalare in caso venga avvistata: «Chiediamo la massima collaborazione di tutta la popolazione del territorio per riuscire a trovare questa ragazza – aggiunge il sindaco –, ogni segnalazione o elemento può essere prezioso per rintracciarla». In caso di avvistamento contattare immediatamente il 112, il numero unico delle emergenze.