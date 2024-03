Chiamati per una rapina, trovano spacciatore nel bosco

Lunedì sera i carabinieri della Stazione di Martinengo e di Calcio sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Cividate-Calcio dopo la rapina a un pregiudicato tunisino, aggredito da tre nordafricani che dopo averlo picchiato gli hanno portato via la collana e il telefono cellulare.

Le immediate ricerche avviate dai carabinieri della Compagnia di Treviglio, con l’ausilio dei Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, hanno consentito di rintracciare nei boschi vicini un 25enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga a piedi e poi arrestato in quanto trovato in possesso di circa 700 grammi di eroina, circa 20 di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.