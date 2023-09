Ciclista investito da un’auto a Gaverina, soccorso con l’elicottero

Incidente a Gaverina Terme nella tarda mattinata di domenica 24 settembre. Un ciclista, poco prima delle 11,30, è stato investito da un’auto nella zona del Colle Gallo. Scattato l’allarme, sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Secondo le prime informazioni disponibili, il ferito – 56 anni, di Fara Gera d’Adda – dopo le prime cure sul posto è stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in «codice rosso» con sospette fratture, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’automobilista, un 68enne di Casazza. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento da parte dei carabinieri.