Ciserano, il «Giulianino d’oro» 2023 premia i vent’anni dell’associazione Sos

«Per un disabile una famiglia sola non basta». Il loro motto sintetizza in modo perfetto quello che rappresentano per tutti coloro che aiutano: una seconda famiglia che porta gioia e felicità alle persone disabili che segue e sollievo alla loro famiglie. E l’associazione SOS (Solidarietà orizzonti sereni) di Ciserano lo fa da 20 anni. Festeggerà questo traguardo con la «Settimana ciseranese del S.O.S», un serie di eventi sul tema della disabilità che si terrà da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre.