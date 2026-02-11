Ciserano, il sorriso di Nicole si è spento a 23 anni

«Era una persona che emanava amore e ne ha ricevuto tantissimo. Nel silenzio ha combattuto la malattia con una forza che una ragazza della sua età non avrebbe mai dovuto dimostrare». Papà Jordan e mamma Cristina, con la voce rotta dalla commozione, ricordano con queste parole la figlia Nicole Foglieni, 23anni, di Ciserano, morta martedì mattina 10 febbraio, a causa di una grave malattia, nell’abitazione in via Walt Disney 41, dove abitava con la famiglia.

Qui è stata allestita la camera ardente dove sono state tantissime le persone che si sono recate a portare il loro conforto ai famigliari: Nicole, oltre agli amati genitori, ha lasciato nel dolore la sorella più piccola, Vanessa, di 16 anni, a cui era particolarmente legata, e il fidanzato Filippo.

«Anche durante la malattia – raccontano nella camera ardente – si preoccupava degli altri. Pure quando era all’ospedale si dispiaceva di vedere delle persone che stavano male, soprattutto quando si trattava di bambini. E un compito che ha voluto darci prima di lasciarci è stato proprio quello di sostenere la ricerca affinché nessun giovane dovesse più soffrire come lei».