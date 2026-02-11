Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Ciserano, il sorriso di Nicole si è spento a 23 anni

IL LUTTO. Dopo una grave malattia, il cordoglio del paese. I genitori: «Sempre generosa con tutti». Giovedì 12 febbraio l’ultimo saluto.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Nicole Foglieni, morta dopo una grave malattia
Nicole Foglieni, morta dopo una grave malattia

Ciserano

«Era una persona che emanava amore e ne ha ricevuto tantissimo. Nel silenzio ha combattuto la malattia con una forza che una ragazza della sua età non avrebbe mai dovuto dimostrare». Papà Jordan e mamma Cristina, con la voce rotta dalla commozione, ricordano con queste parole la figlia Nicole Foglieni, 23anni, di Ciserano, morta martedì mattina 10 febbraio, a causa di una grave malattia, nell’abitazione in via Walt Disney 41, dove abitava con la famiglia.

Qui è stata allestita la camera ardente dove sono state tantissime le persone che si sono recate a portare il loro conforto ai famigliari: Nicole, oltre agli amati genitori, ha lasciato nel dolore la sorella più piccola, Vanessa, di 16 anni, a cui era particolarmente legata, e il fidanzato Filippo.

«Anche durante la malattia – raccontano nella camera ardente – si preoccupava degli altri. Pure quando era all’ospedale si dispiaceva di vedere delle persone che stavano male, soprattutto quando si trattava di bambini. E un compito che ha voluto darci prima di lasciarci è stato proprio quello di sostenere la ricerca affinché nessun giovane dovesse più soffrire come lei».

La notizia della morte di Nicole ha colpito fortemente anche la comunità di Ciserano. In nome di tutta la comunità ciseranese, la sindaca Caterina Vitali le ha voluto dedicare un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune: «Quando un angelo vola in cielo troppo presto – si legge – non ci sono parole di consolazione ma solo la necessità di stringersi in un abbraccio. La sindaca, la giunta, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Ciserano esprimono il proprio dolore profondo e si stringono affettuosamente a mamma Cristina, papà Jordan, la sorella Vanessa e tutta la famiglia per la perdita prematura di Nicole, ricordando il suo dolce sorriso che terremo per sempre nei nostri cuori». I funerali di Nicole Foglieni saranno celebrati giovedì 12 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Comun Nuovo
Milano
Trevi
Sociale
Morte
Arte, cultura, intrattenimento
danza
Salute
Malattia
famiglia
Caterina Vitali
Università Bocconi
Comune di Ciserano