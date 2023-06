Cividate al Piano, addio all’ex sindaco Francesco Mondini

Una grande passione per la politica e la Cosa pubblica tanto che, fino a quando ha potuto, si è recato in municipio a raccogliere e studiare i documenti sull’attività dell’amministrazione comunale di turno. Così a Cividate viene unanimemente ricordato l’ex sindaco per tre mandati Francesco Mondini, morto a 75 anni a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. Lascia nel dolore la moglie Primina Vezzoli i due figli Paolo e Stefania.