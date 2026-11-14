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Cronaca / Pianura Sabato 14 Novembre 2026

Cologno al Serio, oltre 1,8 chili di droga in casa: arrestato un 25enne

IL BLITZ. I carabinieri di Urgnano sono intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti per un continuo via vai. Sequestrati cocaina, hashish e contanti.

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Redazione Web
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Cologno al Serio, oltre 1,8 chili di droga in casa: arrestato un 25enne
Quanto sequestrato dai carabinieri a Cologno al Serio

Cologno al Serio

Un continuo andirivieni di persone, anche durante le ore notturne, ha insospettito i residenti e fatto scattare le indagini dei carabinieri. Nella mattinata di venerdì 13 novembre, a Cologno al Serio, un 25enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati trovati oltre 1,8 chili di droga, tra cocaina e hashish.

Le segnalazioni e la perquisizione in via Milano

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Urgnano, con il supporto di una squadra del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, in seguito ad alcune segnalazioni relative a movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione di via Milano.
Gli accertamenti e le successive perquisizioni hanno portato al ritrovamento di 1,320 chili di cocaina e circa mezzo chilo di hashish, oltre a denaro contante, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e un bilancino elettronico di precisione.

Arresto convalidato, disposti i domiciliari

Il 25enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero della Procura di Bergamo, trattenuto nella camera di sicurezza di Treviglio in attesa dell’udienza per direttissima. Il giudice del Tribunale di Bergamo ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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