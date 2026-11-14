Cologno al Serio, oltre 1,8 chili di droga in casa: arrestato un 25enne

Un continuo andirivieni di persone, anche durante le ore notturne, ha insospettito i residenti e fatto scattare le indagini dei carabinieri. Nella mattinata di venerdì 13 novembre, a Cologno al Serio, un 25enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati trovati oltre 1,8 chili di droga, tra cocaina e hashish.

Le segnalazioni e la perquisizione in via Milano

L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Urgnano, con il supporto di una squadra del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, in seguito ad alcune segnalazioni relative a movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione di via Milano.

Gli accertamenti e le successive perquisizioni hanno portato al ritrovamento di 1,320 chili di cocaina e circa mezzo chilo di hashish, oltre a denaro contante, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e un bilancino elettronico di precisione.

Arresto convalidato, disposti i domiciliari