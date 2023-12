Cologno, ordinano le pizze e alla consegna rapinano il pony: due arresti

I due hanno ordinato delle pizze chiedendo di consegnarle a un indirizzo che si trova nei pressi dell’abitazione dove vivono i propri familiari. Quando il ragazzo è giunto con il motorino, gli hanno puntato il fucile e si sono fatti consegnare il borsello dove il ragazzo teneva i soldi incassati in serata. Il 18enne e la 45enne avevano il volto parzialmente travisato, ma questo non ha impedito di risalire a loro nel giro di poco tempo. I carabinieri li hanno arrestati in quasi flagranza. Ora sono in carcere in attesa di essere interrogati dal gip.