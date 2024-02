Colpo accidentale al campo di tiro a volo, due feriti a Cologno al Serio

L’entrata del poligono a Cologno al Serio

(Foto di Cesni)

Una volta esplosa, la cartuccia di tiro a pallini ha raggiunto un orecchio e la gamba di due persone presenti, mentre altri hanno rimediato escoriazioni di piccola entità, concentrate all’altezza del tronco. Secondo quanto si è potuto ricostruire, il trentenne che in quel momento si stava esercitando non sarebbe, per via della forte luce, riuscito in un primo momento a mirare il piattello che, quindi, gli sarebbe sfuggito. Nel voltarsi per chiedere di ripetere il tentativo, e di procedere con un altro lancio, avrebbe quindi involontariamente azionato il fucile che, in quel frangente, era puntato verso il pavimento.