Con la droga a 70 anni: inseguito e sanzionato

Una volta fermo, gli agenti notavano l’atteggiamento sospetto del settantenne che teneva la mano serrata chiusa a pugno: nascondeva lì mezzo grammo di stupefacente che al successivo test risultava essere eroina. Per il possesso di droga, subito sequestrata, l’anziano è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e la patente gli è stata ritirata.

Altre due sanzioni gli sono poi state elevate per non essersi fermato all’alt imposto degli agenti in uniforme e perché circolava con veicolo non sottoposto a copertura assicurativa. Per questo motivo l’auto è stata anche posta sotto sequestro: «I posti di controllo della polizia locale – commenta il sindaco Claudio Bolandrini – permettono di intercettare e fermare auto non in regola e conducenti non idonei alla guida: entrambi costituiscono un serio pericolo per l’incolumità di tutti».