Con la vernice deturpano muri e pensiline: tre giovani sorpresi a Romano - Le foto

Intervento della polizia locale di Romano: nella giornata di sabato 15 dicembre ha sorpreso tre giovani mentre stavano imbrattando con vernici spray una pensilina degli autobus, il muro della stazione ferroviaria e alcuni pali della luce, causando gravi danni al decoro urbano.

La pensilina graffittata Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno identificato i responsabili, successivamente denunciati. A loro carico saranno inoltre addebitate tutte le spese necessarie al ripristino dei beni pubblici danneggiati.

Un palo deturpato «Questi episodi non sono soltanto atti di inciviltà: rappresentano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità - ha detto il sindaco Gianfranco Gafforelli -. La nostra città non accetterà mai che pochi irresponsabili rovinino il patrimonio comune. Ringrazio la polizia locale per il puntuale controllo del territorio e per la prontezza operativa che ha permesso di intervenire immediatamente».