Cronaca / Pianura
Domenica 16 Novembre 2025

Con la vernice deturpano muri e pensiline: tre giovani sorpresi a Romano - Le foto

IL CASO. La Polizia Locale di Romano ha sorpreso tre giovani mentre imbrattavano spazi pubblici con vernice spray, danneggiando pensiline, muri e pali della luce. I responsabili – un maggiorenne e due minorenni – sono stati denunciati e dovranno sostenere le spese di ripristino.

Redazione Web
Redazione Web
Una delle scritte con la vernice spray rossa
Una delle scritte con la vernice spray rossa

Romano

Intervento della polizia locale di Romano: nella giornata di sabato 15 dicembre ha sorpreso tre giovani mentre stavano imbrattando con vernici spray una pensilina degli autobus, il muro della stazione ferroviaria e alcuni pali della luce, causando gravi danni al decoro urbano.

La pensilina graffittata
La pensilina graffittata

Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno identificato i responsabili, successivamente denunciati. A loro carico saranno inoltre addebitate tutte le spese necessarie al ripristino dei beni pubblici danneggiati.

Un palo deturpato
Un palo deturpato

«Questi episodi non sono soltanto atti di inciviltà: rappresentano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità - ha detto il sindaco Gianfranco Gafforelli -. La nostra città non accetterà mai che pochi irresponsabili rovinino il patrimonio comune. Ringrazio la polizia locale per il puntuale controllo del territorio e per la prontezza operativa che ha permesso di intervenire immediatamente».

I tre individui – un maggiorenne e due minorenni, tutti di nazionalità pakistana e residenti in un comune dell’hinterland romanese – sono stati denunciati in concorso per danneggiamento aggravato. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno «nel contrastare ogni forma di vandalismo, rafforzando le attività di prevenzione e sorveglianza e sostenendo azioni volte a garantire sicurezza, vivibilità e tutela del decoro urbano».

