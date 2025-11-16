Con la vernice deturpano muri e pensiline: tre giovani sorpresi a Romano - Le foto
IL CASO. La Polizia Locale di Romano ha sorpreso tre giovani mentre imbrattavano spazi pubblici con vernice spray, danneggiando pensiline, muri e pali della luce. I responsabili – un maggiorenne e due minorenni – sono stati denunciati e dovranno sostenere le spese di ripristino.
Romano
Intervento della polizia locale di Romano: nella giornata di sabato 15 dicembre ha sorpreso tre giovani mentre stavano imbrattando con vernici spray una pensilina degli autobus, il muro della stazione ferroviaria e alcuni pali della luce, causando gravi danni al decoro urbano.
Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno identificato i responsabili, successivamente denunciati. A loro carico saranno inoltre addebitate tutte le spese necessarie al ripristino dei beni pubblici danneggiati.
«Questi episodi non sono soltanto atti di inciviltà: rappresentano una mancanza di rispetto verso l’intera comunità - ha detto il sindaco Gianfranco Gafforelli -. La nostra città non accetterà mai che pochi irresponsabili rovinino il patrimonio comune. Ringrazio la polizia locale per il puntuale controllo del territorio e per la prontezza operativa che ha permesso di intervenire immediatamente».
I tre individui – un maggiorenne e due minorenni, tutti di nazionalità pakistana e residenti in un comune dell’hinterland romanese – sono stati denunciati in concorso per danneggiamento aggravato. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno «nel contrastare ogni forma di vandalismo, rafforzando le attività di prevenzione e sorveglianza e sostenendo azioni volte a garantire sicurezza, vivibilità e tutela del decoro urbano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA