Con l’auto contro con un furgone, muore pensionato di Cividino

Prima l’auto che ha sbandato fino a superare la linea che separa le due corsie, poi l’urto con il guardrail del ponte sul fiume Cherio, tra Mornico al Serio e Palosco. Infine lo schianto frontale con un furgone che, proprio in quel momento, stava arrivando dal senso di marcia opposto. Il violento impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e a perdere la vita ieri sera, lungo la provinciale Ogliese, è stato Fausto Luigi Belotti, classe 1947, di Cividino di Castelli Calepio. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori ambulanza ed elicottero decollato dal Papa Giovanni di Bergamo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 16,45 di sabato 7 dicembre lungo la provinciale 573 che in quel tratto si chiama via Bergamo. È sul ponte che passa sul letto del fiume Cherio che è avvenuto lo schianto. La parte anteriore della monovolume su cui stava viaggiando il 77enne, una Citroen C8, si è accartocciata nello schianto con il furgone di un’azienda di Grumello del Monte, un Volkswagen Crafter guidato da un 51enne residente nel paese in cui ha sede la ditta. Quest’ultimo è rimasto illeso ed è riuscito a scendere dal mezzo da solo, mentre per Fausto Luigi Belotti ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Vano l’intervento dell’elisoccorso

Il suo cuore aveva già smesso di battere e non c’è stato nulla da fare. L’elisoccorso, atterrato nel parcheggio di un ristorante distante poche decine di metri, è decollato poco dopo, mentre i soccorritori della Padana emergenza sono ripartiti dopo aver accertato che il 51enne non aveva lesioni o traumi.

Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale di Bergamo, mentre i carabinieri di Martinengo hanno chiuso la provinciale in entrambi i sensi di marcia fino alle 19 circa, quando la strada - rimossi i mezzi incidentati e ripulita dai detriti grazie anche al supporto dei Vigili del fuoco di Bergamo, Romano di Lombardia e Palazzolo sull’Oglio - è stata riaperta.

La dinamica dell’incidente

Gli accertamenti sono ancora in corso ma, stando alle prime ricostruzioni, il 77enne di Cividino stava viaggiando a bordo della monovolume in direzione di Palosco, mentre il conducente del furgone si stava dirigendo verso Mornico. All’imbocco del ponte sul Cherio il 77enne ha sbandato, invadendo la corsia di marcia opposta. È finito contro il guardrail con la fiancata sinistra dell’auto e poi, senza riuscire a rientrare nella corsia di destra, si è scontrato con il furgone, che si è trovato di fronte la macchina all’improvviso e non è riuscito a schivare il mezzo. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo, ma sembra che il 77enne possa aver accusato un malore improvviso che, insieme al violento incidente, non gli ha lasciato scampo. Negativo all’alcool test il 51enne che guidata il furgone, tornato a casa illeso, starà ora agli agenti della Polstrada ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, di cui è stata informata la Procura di Bergamo, che ha già dato il nullaosta per la restituzione della salma.