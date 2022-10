Contro i rincari di energia e materie prime, l’alleanza «dolce» dei pasticcieri

Conto più salato per i dolci artigianali prodotti dalle pasticcerie della nostra provincia, a causa dei rincari di materie prime ed energia. La 43esima Festa del Pasticcere, organizzata dal Capab, il Consorzio Artigiani Pasticcieri Bergamaschi, ha messo di nuovo in luce le problematiche del settore, falcidiato dai rincari . L’associazione, che raggruppa più di 70 imprenditori, tiene la barra a dritta e punta a fare rete con sinergie che portino a rendere meno difficoltoso il momento attuale. Se da un lato preoccupano le spese, dall’altro si pensa già alle festività e il dolce della Capitale 2023, in collaborazione con i cugini bresciani . Dopo la Messa, celebrata nella chiesa Santa Maria di Sforzatica, il gruppo si è spostato al Bobadilla di Dalmine, location scelta dal Capab, per un momento di festa, ma anche di confronto tra colleghi. L’attenzione è caduta sull’importo delle bollette: la maggior parte degli operatori si è visto recapitare un conto moltiplicato negli ultimi mesi. Per qualcuno l’ultimo addebito è stato un vero salasso, con cifre quintuplicate rispetto ad un anno fa. A pesare non sono solo i costi dell’energia elettrica, ma anche il metano e le materie prime , dalla farina al latte, dal burro alle uova, e più in generale tutti gli ingredienti necessari e indispensabili per confezionare torte e pasticcini.