Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 01 Luglio 2026

Controlli dei carabinieri a Osio Sotto e Osio Sopra: 120 giovani identificati, un arresto per ecstasy

L’OPERAZIONE. In azione la Compagnia dei Carabinieri di Treviglio nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. Un 19enne di Bergamo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dieci giovani segnalati alla Prefettura per uso personale.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Controlli dei carabinieri a Osio Sotto e Osio Sopra: 120 giovani identificati, un arresto per ecstasy
I controlli nella notte a Osio Sopra e Osio Sotto

Osio Sotto e Sopra

Proseguono i controlli ad alto impatto della Compagnia Carabinieri di Treviglio. Tra la serata di sabato 27 giugno e le prime ore del mattino di domenica, i militari hanno svolto un servizio straordinario nel territorio di competenza della Stazione Carabinieri di Osio Sotto, con verifiche anche a Osio Sopra.

L’attività ha portato all’arresto di un 19enne di Bergamo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si trovava a bordo di un’autovettura lungo la Sp 525, nel Comune di Osio Sopra, quando i carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo.

Controlli dei carabinieri a Osio Sotto e Osio Sopra: 120 giovani identificati, un arresto per ecstasy
La droga recuperata

Durante le procedure di identificazione, uno dei passeggeri, il 19enne, ha iniziato a mostrare un evidente e ingiustificato stato di agitazione, insospettendo i militari. Il nervosismo del giovane ha fatto scattare un controllo più approfondito. Dopo avere inizialmente negato, il ragazzo ha consegnato spontaneamente le sostanze che nascondeva sulla propria persona: 23,34 grammi di ecstasy, suddivisi in tre involucri di plastica contenenti numerose pastiglie gialle, e oltre due grammi di hashish.

La droga nel pacchetto delle sigarette

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso ai carabinieri di trovare, nascosti dietro al letto e occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, altri 5,60 grammi di ecstasy e ulteriori 5,50 grammi di hashish.

Alla luce della quantità di droga sequestrata, sia addosso al giovane sia nella sua abitazione, e delle modalità di confezionamento, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.
Dopo la direttissima di lunedì 29 giugno, il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura nei confronti del giovane, incensurato.

Controlli sul territorio

Nel corso della nottata i controlli, svolti da una quindicina di carabinieri, hanno interessato diversi luoghi sensibili del territorio, tra cui esercizi commerciali aperti nelle ore notturne e le aree esterne di note discoteche della zona. Complessivamente sono stati controllati circa 120 giovani, anche minorenni, tra cui alcuni con precedenti. Dieci ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
giustizia
Arresto
Forze Ordine
droga
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Stazione Carabinieri
Carabinieri