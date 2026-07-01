Controlli dei carabinieri a Osio Sotto e Osio Sopra: 120 giovani identificati, un arresto per ecstasy

Proseguono i controlli ad alto impatto della Compagnia Carabinieri di Treviglio. Tra la serata di sabato 27 giugno e le prime ore del mattino di domenica, i militari hanno svolto un servizio straordinario nel territorio di competenza della Stazione Carabinieri di Osio Sotto, con verifiche anche a Osio Sopra.

L’attività ha portato all’arresto di un 19enne di Bergamo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si trovava a bordo di un’autovettura lungo la Sp 525, nel Comune di Osio Sopra, quando i carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo.

La droga recuperata Durante le procedure di identificazione, uno dei passeggeri, il 19enne, ha iniziato a mostrare un evidente e ingiustificato stato di agitazione, insospettendo i militari. Il nervosismo del giovane ha fatto scattare un controllo più approfondito. Dopo avere inizialmente negato, il ragazzo ha consegnato spontaneamente le sostanze che nascondeva sulla propria persona: 23,34 grammi di ecstasy, suddivisi in tre involucri di plastica contenenti numerose pastiglie gialle, e oltre due grammi di hashish.

La droga nel pacchetto delle sigarette

La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso ai carabinieri di trovare, nascosti dietro al letto e occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, altri 5,60 grammi di ecstasy e ulteriori 5,50 grammi di hashish.

Alla luce della quantità di droga sequestrata, sia addosso al giovane sia nella sua abitazione, e delle modalità di confezionamento, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Dopo la direttissima di lunedì 29 giugno, il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura nei confronti del giovane, incensurato.

Controlli sul territorio