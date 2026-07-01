Controlli dei carabinieri a Osio Sotto e Osio Sopra: 120 giovani identificati, un arresto per ecstasy
L’OPERAZIONE. In azione la Compagnia dei Carabinieri di Treviglio nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. Un 19enne di Bergamo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dieci giovani segnalati alla Prefettura per uso personale.Lettura 1 min.
Osio Sotto e Sopra
Proseguono i controlli ad alto impatto della Compagnia Carabinieri di Treviglio. Tra la serata di sabato 27 giugno e le prime ore del mattino di domenica, i militari hanno svolto un servizio straordinario nel territorio di competenza della Stazione Carabinieri di Osio Sotto, con verifiche anche a Osio Sopra.
L’attività ha portato all’arresto di un 19enne di Bergamo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si trovava a bordo di un’autovettura lungo la Sp 525, nel Comune di Osio Sopra, quando i carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo.
Durante le procedure di identificazione, uno dei passeggeri, il 19enne, ha iniziato a mostrare un evidente e ingiustificato stato di agitazione, insospettendo i militari. Il nervosismo del giovane ha fatto scattare un controllo più approfondito. Dopo avere inizialmente negato, il ragazzo ha consegnato spontaneamente le sostanze che nascondeva sulla propria persona: 23,34 grammi di ecstasy, suddivisi in tre involucri di plastica contenenti numerose pastiglie gialle, e oltre due grammi di hashish.
La droga nel pacchetto delle sigarette
La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso ai carabinieri di trovare, nascosti dietro al letto e occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, altri 5,60 grammi di ecstasy e ulteriori 5,50 grammi di hashish.
Alla luce della quantità di droga sequestrata, sia addosso al giovane sia nella sua abitazione, e delle modalità di confezionamento, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.
Dopo la direttissima di lunedì 29 giugno, il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura nei confronti del giovane, incensurato.
Controlli sul territorio
Nel corso della nottata i controlli, svolti da una quindicina di carabinieri, hanno interessato diversi luoghi sensibili del territorio, tra cui esercizi commerciali aperti nelle ore notturne e le aree esterne di note discoteche della zona. Complessivamente sono stati controllati circa 120 giovani, anche minorenni, tra cui alcuni con precedenti. Dieci ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
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