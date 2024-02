«Controlliamo i caloriferi», anziano derubato da finti vigili a Dalmine

«Siamo agenti della Polizia locale, dobbiamo controllare i caloriferi». A suonare il campanello, mercoledì a Dalmine, sono due individui, senza divisa, che mostrando un tesserino di riconoscimento fasullo si sono finti agenti della Polizia locale. Il malcapitato è un signore anziano, che senza insospettirsi ha aperto la porta ai due malintenzionati, i quali hanno riferito di dover effettuare un controllo generale dei termosifoni della sua abitazione. Pochi minuti, il tempo di rubare alcuni gioielli, e i due presunti agenti escono dalla casa, salgono in macchina e se ne vanno.

Solo dopo la loro uscita di scena il signore decide di chiamare la centrale operativa della Polizia locale di Dalmine, spiegando quanto accaduto e chiedendo se le persone che ha fatto entrare in casa siano effettivamente agenti. La risposta, purtroppo, è no. Al telefono gli viene detto di controllare se gli sia stato sottratto denaro o qualche oggetto di valore e a quel punto l’anziano – che ha sporto denuncia ai carabinieri – si accorge di essere stato derubato. Inutile l’arrivo di una volante della Polizia locale: i due ladri si erano già dileguati.

Il giorno dopo la truffa, arriva l’appello sulla pagina Facebook del Comune: «Informiamo la cittadinanza che ci è stata segnalata la presenza di persone che, fingendosi agenti di Polizia locale, si sono introdotte in casa di concittadini dalminesi, dicendo di dover verificare i termosifoni, e hanno invece derubato i malcapitati. Avvisiamo e precisiamo che la Polizia locale non esegue questa tipologia di controlli e, pertanto, raccomandiamo di contattare il Comando in caso di sospetti (035.6224888), prima di aprire la porta della propria abitazione».