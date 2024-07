Corpo recuperato nell’Adda a Lodi, verifiche per capire se è il giovane disperso da martedì

Le ricerche

Ancora senza risultato, quindi, le ricerche del giovane. A causa delle precipitazioni di giovedì sera e venerdì mattina, la portata del corso d’acqua e del fiume Adda, che corre parallelo e in cui non è escluso che il venticinquenne sia finito, è ulteriormente aumentata. E ciò ha reso impossibile per i vigili del fuoco di Milano mettere i loro gommoni in acqua per effettuare le ricerche. Ancora una volta ci si è affidati ai droni per le ispezioni dall’alto. Sono state inoltre ispezionate le griglie degli sbarramenti a valle di Cassano, dove l’acqua del Muzza viene fatta confluire nell’Adda: non è stata però rinvenuta nessuna traccia di Hossam che, quando si era tuffato, indossava solo il costume.