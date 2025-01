Da mesi scaricava rifiuti nelle campagne di Ciserano, azienda multata per 6.500 euro

Da mesi scaricava materiale edile nelle campagne di Ciserano e dei paesi limitrofi. Ora la polizia locale di Ciserano è riuscita a individuare l’impresa bergamasca responsabile di questi abbandoni , che è stata così sanzionata con una multa di 6.500 euro. L’attività di indagine messa in campo dagli agenti guidati dal comandante Carolina Vendramini è stata piuttosto lunga e ha potuto contare sull’uso dei sistemi di videosorveglianza comunale e di fototrappole, oltre che sulla collaborazione della polizia locale di Pontirolo e di Milano. E proprio a Milano l’impresa edile responsabile degli abbandoni aveva recentemente svolto un intervento di ristrutturazione di un negozio i cui titolari erano ignari di come poi venivano smaltiti i resti dei lavori nella loro proprietà.

Un’indagine complessa

Analizzando in modo accurato questi reperti e basandosi sulle immagini registrate dagli occhi elettronici presenti sul territorio la polizia locale è riuscita prima a risalire al negozio milanese e da lì, poi, all’impresa responsabile degli scarichi illeciti. Al legale rappresentante dell’impresa è stata quindi contestata l’inosservanza della normativa in materia ambientale, con una sanzione di 6.500 euro, subito pagata.

Grazie al sistema di videosorveglianza e all’ausilio di foto trappole, gli agenti hanno sorpreso e sanzionato altri sei soggetti che hanno conferito irregolarmente immondizia

Diversi sono anche i controlli che nelle ultime settimane la polizia locale di Ciserano ha effettuato per il contrasto del conferimento di sacchi della raccolta domestica nei cestini pubblici e sulle deiezioni canine. Anche in questo caso, grazie al sistema di videosorveglianza e all’ausilio di foto trappole, gli agenti hanno sorpreso e sanzionato altri sei soggetti che hanno conferito irregolarmente immondizia. «Ringrazio la polizia locale e la comandante Vendramini per l’attività capillare di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono di rifiuti – commenta il sindaco Caterina Vitali –. La popolazione ha tutti gli strumenti per conferirli nel modo corretto, con la raccolta porta a porta e con il centro di raccolta. Nel corso di quest’anno rafforzeremo da un lato le attività di sensibilizzazione della popolazione, dall’altro le attività di controllo».