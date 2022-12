Dai supermercati segnali di rilancio per Zingonia

La rinascita di Zingonia trova un traino negli investimenti commerciali (specialmente della media e grande distribuzione). Interventi che nel quartiere puntano a riqualificare zone un tempo caratterizzate da degrado oppure rimaste nel limbo per anni. Un segnale significativo per il futuro del quartiere arriva da Sigma superstore, supermercato insediatosi 11 anni fa su corso Europa, nei confini di Boltiere, di fronte all’ospedale Policlinico San Marco . Allora avere fiducia nello sviluppo di Zingonia non era facile: la zona, infatti, era ancora segnata dal degrado post crisi delle tante attività nel polo produttivo.