Dalle Canarie ai Caraibi: lo skipper da Romano vince una regata sull’Atlantico

Navigando per undici giorni in mezzo alla distesa d’acqua dell’Oceano Atlantico, a bordo di una barca a vela, Andrea Zuklic di Romano ha vinto la regata, una delle classi di competizione, della gara internazionale Arc. si tratta di una delle sfide più agognate dai velisti, come può essere una gara di Formula 1 per i corridori automobilistici, che arriva ai Caraibi come «capolinea». Tutto è affidato alla bravura degli equipaggi e alla forza del vento che sospinge le imbarcazioni, veri gioielli tecnologici. Andrea Zuklic è lo skipper della barca «Remax» vincitrice nei giorni scorsi della regata Arc che attraversa l’oceano Atlantico: dalla spagnola Las Palmas de Gran Canaria alla caraibica Santa Lucia, dove si è tenuta la premiazione dei vincitori.

La gara Arc 2025 ha visto un netto predominio di barche italiane. Tra Las Palmas e Santa Lucia ci sono 2,700 miglia marittime di percorso in mezzo all’oceano. Andrea Zuklic, 53enne nato a Milano, è originario dell’isola croata di Lussino. A Romano è finito per amore di Ilaria Bergamo e delle loro due bambine. Lo skipper, ancora nei Caraibi, racconta: «Siamo partiti con 144 imbarcazioni da Las Palmas e in soli 11 giorni abbiamo attraversato l’Atlantico vincendo la regata. Sono il comandante della barca e nel mio equipaggio ho due portoghesi che hanno disputato 3 Olimpiadi e fatto 2 giri del mondo a vela, e altri velisti italiani di assoluto livello. È stato un duello marittimo con il favorito, uno skipper francese». In questo tipo di gare «si naviga sempre, giorno e notte, facendo i turni a bordo e attraversare l’oceano è una prova di vita. Si vince con il team», aggiunge.