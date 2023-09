Dalmine, grave un operaio colpito da un tubo

L’episodio è accaduto poco dopo le 11 nel reparto Ftm. L’operaio della ditta esterna era impegnato nella manutenzione di un macchinario per il trasporto dei tubi, che in quel momento era in funzione. All’improvviso, per cause ancora in corso d’accertamento, il 27enne è stato colpito da un tubo al torace. Subito è scattato l’allarme. Il dipendente della Tenaris addetto al funzionamento, che era nella cabina di controllo, ha immediatamente bloccato il macchinario. Altri dipendenti sono accorsi per soccorrere il ferito. È arrivato anche il medico aziendale della Tenaris che ha prestato le prime cure.