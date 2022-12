Dalmine, ladri a casa dell’atalantino Boga: rubate borse e scarpe

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a casa di Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta: i ladri sono penetrati nella sua abitazione di Dalmine mentre il calciatore era in trasferta con l’Atalanta a Nizza per un’amichevole . La casa era deserta perché anche la compagna di Boga si trovava all’estero.