Dalmine, serie di furti in farmacia: «Commercianti, fate attenzione»

Due sieri viso da circa 50 euro l’uno, altri due da 90 euro, una borraccia, un integratore di ferro. Sono i prodotti che, solo nell’ultima settimana, sono stati rubati alla storica farmacia «Miccichè» di Dalmine, aperta dal 1948 in Largo Europa, per un valore totale di oltre 300 euro.

La notizia arriva proprio dalla farmacia, che giovedì 20 febbraio - in un post sui social - ha segnalato l’accaduto. «Purtroppo, in queste ultime settimane abbiamo rilevato un’incidenza importante di merce rubata nella nostra farmacia. Ricordiamo che la farmacia è videosorvegliata e siamo quindi in possesso di tutte le immagini che ritraggono e dimostrano i furti». Ciò che rammarica i proprietari ancor più del danno economico è «vedere abituali clienti, mamme con bambini, signore insospettabili mettersi nelle borse borracce, oli corpo, sieri con una disinvoltura disarmante che evidenzia una certa “competenza” del mestiere. Pertanto, mettiamo in allerta tutti i commercianti di Dalmine a prestare la massima attenzione». Grazie alle telecamere, la farmacia è in grado di risalire agli autori del furto e ha fatto sapere di voler sporgere denuncia alle autorità competenti.