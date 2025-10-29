Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Degrado e spazi occupati abusivamente: nella Bassa in azione la polizia locale - Foto

L’OPERAZIONE. Nella Bassa Bergamasca stretta della polizia locale su edifici abbandonati: denunce e interventi per la sicurezza e il decoro urbano.

Redazione Web
Redazione Web
L’intervento della polizia locale
L’intervento della polizia locale

Romano

Nel mese di ottobre la polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale, che riunisce i Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova, ha intensificato le attività di vigilanza e controllo sul territorio. L’attenzione si è concentrata in particolare su edifici dismessi e aree in stato di abban dono, nell’ambito delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana finalizzate a contrastare l’occupazione abusiva di immobili e a prevenire situazioni di degrado.

Controlli su segnalazione dei cittadini

L’iniziativa nasce anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti, che avevano segnalato la presenza di persone senza fissa dimora o comportamenti sospetti in diversi edifici in disuso. Gli agenti hanno così predisposto specifici servizi di controllo e bonifica, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le strutture e ripristinare il decoro urbano.

Interventi e denunce

Degrado in edifici abbandonati della Bassa
Degrado in edifici abbandonati della Bassa

Durante uno degli interventi, in un immobile di proprietà comunale, la polizia locale ha rinvenuto materassi, rifiuti e oggetti utilizzati per il bivacco. All’interno anche un uomo di origine straniera, identificato e denunciato per occupazione abusiva.

In un secondo episodio, su segnalazione di un privato, gli agenti sono intervenuti in un magazzino di proprietà privata dove è stato identificato un cittadino straniero regolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato invitato a lasciare il locale e indirizzato ai servizi di accoglienza della Caritas, per favorire un percorso di assistenza e inclusione sociale.

Nel corso delle stesse operazioni, un altro cittadino straniero è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, dopo aver opposto violenza agli agenti durante un controllo di routine.

Degrado nella Bassa Bergamasca
Degrado nella Bassa Bergamasca

Il commento del sindaco Gafforelli

«La presenza di soggetti senza fissa dimora sul nostro territorio è un fenomeno noto e costantemente monitorato dagli agenti della polizia locale e da tutte le forze dell’ordine» ha dichiarato il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli.

