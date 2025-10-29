Degrado e spazi occupati abusivamente: nella Bassa in azione la polizia locale - Foto

Nel mese di ottobre la polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale, che riunisce i Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova, ha intensificato le attività di vigilanza e controllo sul territorio. L’attenzione si è concentrata in particolare su edifici dismessi e aree in stato di abban dono, nell’ambito delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana finalizzate a contrastare l’occupazione abusiva di immobili e a prevenire situazioni di degrado.

Controlli su segnalazione dei cittadini

L’iniziativa nasce anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti, che avevano segnalato la presenza di persone senza fissa dimora o comportamenti sospetti in diversi edifici in disuso. Gli agenti hanno così predisposto specifici servizi di controllo e bonifica, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le strutture e ripristinare il decoro urbano.

Interventi e denunce

Degrado in edifici abbandonati della Bassa Durante uno degli interventi, in un immobile di proprietà comunale, la polizia locale ha rinvenuto materassi, rifiuti e oggetti utilizzati per il bivacco. All’interno anche un uomo di origine straniera, identificato e denunciato per occupazione abusiva.

In un secondo episodio, su segnalazione di un privato, gli agenti sono intervenuti in un magazzino di proprietà privata dove è stato identificato un cittadino straniero regolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato invitato a lasciare il locale e indirizzato ai servizi di accoglienza della Caritas, per favorire un percorso di assistenza e inclusione sociale.

Nel corso delle stesse operazioni, un altro cittadino straniero è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, dopo aver opposto violenza agli agenti durante un controllo di routine.

Degrado nella Bassa Bergamasca

Il commento del sindaco Gafforelli