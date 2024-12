Dimentica di inserire il freno a mano, a Cologno camion contro le auto. Grave una donna

Si è fermato con il suo camion per vedere un incidente nel quale una donna di 85 anni è rimasta ferita in modo grave, ma non ha tirato il freno a mano e il mezzo pesante si è spostato, finendo contro i veicoli fermi. Per fortuna, un agente della Polizia Stradale di Treviglio, impegnato a rilevare il sinistro, domenica mattina 15 dicembre a Cologno al Serio, ha avuto la prontezza di riflessi di salire sul camion che si stava spostando, riuscendo subito a fermarlo.

Il conducente, 70 anni, bresciano di Prevalle, ha rimediato delle sanzioni per non aver tirato il freno a mano e perché – è emerso – non aveva rispettato i tempi di guida.

Grave una donna

Grave, invece, la donna investita da una Fiat 500L: si tratta di una pensionata di 85 anni, di Cologno, soccorsa dal 118 e portata in ambulanza all’ospedale di Treviglio. Ha riportato fratture multiple alle gambe e alle braccia e un trauma cranico.

L’incidente si è verificato alle 7,20 di domenica mattina, lungo la circonvallazione di Cologno.

La donna stava attraversando la strada, all’altezza di via della Repubblica – è stato ricostruito dagli agenti della Stradale –, per andare a Messa, quando è stata investita dalla Fiat guidata da una donna di 57 anni, residente a Bagnatica, portata in codice verde all’ospedale di Treviglio per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Treviglio, anche due ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e di Martinengo e un’automedica del 118: la zona era avvolta da una fitta nebbia, ma non è chiaro se questo aspetto sia stato all’origine dell’investimento della pensionata, che sarebbe stata sbalzata di alcuni metri, ricadendo ferita sull’asfalto.