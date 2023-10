Dolore a Mozzanica per Christian, morto in moto mentre andava al lavoro

La nuova rotatoria a forma di otto di fronte all’ospedale di Treviglio, aperta alla circolazione nei giorni scorsi, è stata subito teatro ieri mattina, 12 ottobre, di un incidente costato la vita a Christian Chessa, operaio 23enne di Mozzanica. Il giovane è finito con la sua moto contro un new jersey in cemento del rondò. Ieri poco prima delle 6 viaggiava in sella alla sua «Kawasaki Ninja 600» per andare al lavoro nello stabilimento «Same» di Treviglio. Dopo lo schianto è stato soccorso e portato all’ospedale trevigliese: per la gravità del quadro clinico è stato poi trasferito al «Papa Giovanni» di Bergamo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale è purtroppo spirato.

Il luogo dell’incidente

(Foto di Cesni)

L’incidente

L’incidente è accaduto all’altezza del doppio rondò a forma di otto, lungo la ex Statale 11, percorribile dai veicoli da alcuni giorni anche se sono in corso interventi sulle finiture di cordoli e aiuole, dell’illuminazione e delle definitive segnaletiche orizzontali e verticali. Un’area di lavoro indicata da segnaletiche gialle di precedenza, lampeggianti e cartelli del limite di velocità di 30 chilometri orari. Accorgimenti che non sono bastati a evitare l’incidente. Sul regolare funzionamento dei lampeggianti ieri sono stati sollevati dei dubbi da parte di alcuni automobilisti: chi lavora sul cantiere sostiene però che fossero in funzione, essendo crepuscolari gli interruttori della specifica segnaletica. Sempre dal cantiere hanno fatto sapere che la torre faro era spenta perché in precedenza parecchi automobilisti si erano lamentati in quanto ritenuta eccessivamente abbagliante. Ma c’è anche chi ha evidenziato che l’angolazione dei fari è stata modificata, domandandosi il perché. Ieri alle 5,45 il giovane Christan, una volta superato il cavalcavia che supera Brebemi e Tav, ha percorso il tratto rettilineo che porta al nuovo rondò senza riuscire a correggere la traiettoria del mezzo, forse anche a causa della velocità. Dai segni rimasti sull’asfalto si evince difatti che il ragazzo abbia tentato di frenare o scalare le marce per evitare di andare diritto, ma non è riuscito a evitare l’impatto contro un new jersey in cemento alto poco meno di un metro e posto a delimitazione dell’aiuola interna del rondò.

I segni della frenata sull’aslfalto

(Foto di Cesni) Dopo l’urto la barriera è stata abbattuta, il motociclista e la «Kawasaki» sono rimbalzati in mezzo alla carreggiata. Il giovane è rimasto a terra privo di conoscenza e le sue condizioni sono apparse gravi ai primi soccorritori. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, giunte dal vicino ospedale: Chessa, dopo una prima visita al Pronto soccorso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove poche ore più tardi si è spento. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polstrada di Treviglio.

Dolore a Mozzanica

Il giovane era figlio unico e abitava a Mozzanica con la mamma Simona e il compagno di lei, Davide, mentre il papà del ragazzo vive in Sardegna. La famiglia quest’anno è già stata colpita da due lutti: la morte dei nonni materni di Christian. Il giovane lavorava come operaio alla «Same» dalla scorsa primavera, dopo aver fatto diversi lavori in seguito al completamento dei corsi per parrucchiere alla «Fondazione Ikaros» di Calcio. Al «Cafè Roma» di Mozzanica, suo bar di ritrovo, ieri hanno ricordato Christian come un ragazzo educato e gentile, con la passione per le moto.