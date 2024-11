Dopo l’incendio, una famiglia di Arzago resta sfollata in agriturismo

Potrebbe allungarsi di qualche tempo la permanenza provvisoria fuori casa per la famiglia marocchina di Arzago d’Adda, la cui abitazione è stata danneggiata da un incendio divampato nel tardo pomeriggio di domenica. Marito, moglie e i due figli adolescenti hanno trascorso il secondo giorno nell’agriturismo «Le monache» di Rivolta d’Adda, individuato dai Servizi sociali del Comune di Arzago, in attesa che venga reperito un alloggio più idoneo, che in paese non è però disponibile, come spiega il sindaco Ugo Rivabene: «Non ce ne sono di liberi, per questo abbiano contattato alcuni Comuni vicini nella speranza di trovare un alloggio utilizzabile, ma senza esito, perché quelli non occupati sono sprovvisti di allacciamenti per le utenze domestiche, il cui ripristino richiede tempo. Per ora e per i prossimi giorni la sistemazione della famiglia evacuata è nell’agriturismo – ha confermato il sindaco – ma ci stiano interessando per trovare una soluzione più idonea».