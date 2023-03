Doppia spaccata a Comun Nuovo: nel mirino farmacia e panificio

Ennesima spaccata ai danni di due attività commerciali nella bergamasca: questa volta ad essere presi di mira sono una farmacia e un panettiere di Comun Nuovo. Solo pochi giorni fa una banda aveva assaltato, nella stessa sera, tre farmacie e Treviolo, Dalmine e Levate mentre ora è toccato al piccolo comune della media pianura. Nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì primo marzo, attorno alle 3, una farmacia che si trova in piazza Antonio Locatelli e un panettiere che si trova nelle immediate vicinanze, sono finiti nel mirino di alcuni malviventi. Dopo aver rotto il vetro di una porta, i ladri sono penetrati all’interno del punto vendita, in cerca di soldi.