Dorme ubriaco in auto, poi in caserma canta cori da stadio: 47enne arrestato

I carabinieri di Urgnano che erano di pattuglia per le vie del paese domenica pomeriggio si sono imbattuti in un cittadino, che li ha invitati a fermarsi: «Venite, c’è un mio vicino che s’è piazzato in auto davanti al portone di ingresso alla corte e non riesco a entrare con la mia macchina. Ho provato a chiedere di spostarsi, ma mi ha preso a male parole». I militari si sono diretti in vicolo Livorno e hanno trovato un 47enne, tornitore attualmente in mobilità, addormentato nella sua Nissan Qashqai. C’è voluto un quarto d’ora per convincerlo a uscire dall’abitacolo. Era ubriaco e mentre uno dei militari lo intratteneva, l’altro ha spinto l’auto nella corte per poter liberare il passaggio.