Droga nel parco a Cividate: tre arresti, uno era ricercato per omicidio

Tre persone sono state arrestate (tre cittadini marocchini di 22, 25 e 26 anni) e una quarta denunciata al termine di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri a Cividate al Piano. Tra gli arrestati figura anche un uomo ricercato perché gravemente indiziato di omicidio e tentato omicidio.

Uno degli arrestati era ricercato per omicidio

Dagli accertamenti, infatti, è emerso che il 25enne era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Brescia. Secondo l’accusa avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione di una spedizione punitiva avvenuta il 12 aprile 2025 a Pontoglio, lungo il fiume Oglio, durante la quale una delle vittime morì annegata dopo essersi gettata in acqua per sfuggire ai colpi di arma da fuoco .

Un altro dei fermati, un 26enne, invece doveva scontare una pena residua di cinque mesi e 28 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati condotti nel carcere di Bergamo. Gli arresti per spaccio sono stati convalidati: due sono rimasti in carcere, mentre per il 22enne è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

Il controllo vicino al santuario di Cividate

L’operazione è scattata nella mattinata del 16 luglio nei pressi del santuario della Madonna dei Campiveri. I militari di Treviglio e di Martinengo hanno notato tre persone che dormivano in un giaciglio di fortuna nel parco adiacente.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di circa 67 grammi di cocaina, 12 di eroina e 25 di hashish, oltre a un bilancino, nove telefoni cellulari e 4.990 euro in contanti. Sono stati arrestati tre cittadini marocchini di 22, 25 e 26 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.