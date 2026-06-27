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Cronaca / Pianura Sabato 27 Giugno 2026

Spirano e Mozzanica, due comunità nel dolore per la morte di Daniel

IL LUTTO. Il 42enne impresario edile si era accasciato sul tetto di un complesso residenziale a Cassina de’ Pecchi. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti: l’autopsia dovrà chiarire se sia morto per folgorazione o per un malore improvviso.

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Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Spirano e Mozzanica, due comunità nel dolore per la morte di Daniel
Daniel Pelucchi

Mozzanica

Le comunità di Spirano e Mozzanica sono ancora sotto shock per la morte di Daniel Pelucchi, il 42enne impresario edile deceduto giovedì 25 giugno sul cantiere di Cassina de’ Pecchi, dove si era accasciato sul tetto del complesso residenziale «Naviglio Living».

Due paesi che hanno abbracciato la famiglia in queste ore di dolore, stretti attorno alla moglie Stefania, alla figlia dodicenne, al figlio Alessandro e ai genitori Antonio e Roberta. «Daniel era un ragazzo alla mano - ricorda il padre Antonio - una di quelle persone con cui ti fermi a chiacchierare volentieri». La madre Roberta, invece, lo ricorda per le sue passioni: «Amava viaggiare, giravano spesso col camper. Da buon bergamasco tifava Atalanta, anche se non era un tipo da stadio».

«Un grande amico e una persona solare e altruista»

Spirano e Mozzanica, due comunità nel dolore per la morte di Daniel
Daniel Pelucchi

Diversi i messaggi di cordoglio sui social, che ricordano Pelucchi come un grande amico e una persona solare e altruista. Sul fronte delle indagini, la salma di Pelucchi si trova ancora a disposizione degli inquirenti all’Istituto di Medicina Legale di Milano, dove verrà svolta nei prossimi giorni l’autopsia disposta dalla Procura, la quale ha anche aperto un fascicolo per omicidio colposo verso ignoti.

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L’esame autoptico è ritenuto fondamentale per chiarire le cause del decesso

«Non sappiamo proprio cosa sia successo - spiegano i genitori - su questo ci affidiamo all’autopsia e a chi di dovere». L’esame autoptico è ritenuto fondamentale per chiarire le cause del decesso: i colleghi lo avevano trovato esanime sul tetto, in prossimità di una pulsantiera per il governo di un mezzo meccanico e di cavi elettrici, elementi che alimentano due ipotesi investigative, quella della folgorazione oppure quella del malore improvviso. Fino alla restituzione della salma alla famiglia non sarà possibile fissare la data dei funerali, che con ogni probabilità si svolgeranno nella parrocchia di Mozzanica, il paese dove Pelucchi viveva da dieci anni.

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