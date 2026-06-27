Spirano e Mozzanica, due comunità nel dolore per la morte di Daniel

Le comunità di Spirano e Mozzanica sono ancora sotto shock per la morte di Daniel Pelucchi, il 42enne impresario edile deceduto giovedì 25 giugno sul cantiere di Cassina de’ Pecchi, dove si era accasciato sul tetto del complesso residenziale «Naviglio Living».

Due paesi che hanno abbracciato la famiglia in queste ore di dolore, stretti attorno alla moglie Stefania, alla figlia dodicenne, al figlio Alessandro e ai genitori Antonio e Roberta. «Daniel era un ragazzo alla mano - ricorda il padre Antonio - una di quelle persone con cui ti fermi a chiacchierare volentieri». La madre Roberta, invece, lo ricorda per le sue passioni: «Amava viaggiare, giravano spesso col camper. Da buon bergamasco tifava Atalanta, anche se non era un tipo da stadio».

«Un grande amico e una persona solare e altruista»

Daniel Pelucchi Diversi i messaggi di cordoglio sui social, che ricordano Pelucchi come un grande amico e una persona solare e altruista. Sul fronte delle indagini, la salma di Pelucchi si trova ancora a disposizione degli inquirenti all’Istituto di Medicina Legale di Milano, dove verrà svolta nei prossimi giorni l’autopsia disposta dalla Procura, la quale ha anche aperto un fascicolo per omicidio colposo verso ignoti.