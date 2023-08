È andato avanti l’alpino Angelo Quarteroni, anima del gruppo

A marzo 2020, durante la prima e drammatica ondata di Covid, aveva dimostrato la sua grande corazza, finendo ricoverato in ospedale a Treviglio per due settimane e riuscendo a guarire. Un’esperienza che l’aveva profondamente segnato soprattutto per quello che aveva visto in ospedale, prima al pronto soccorso e poi in reparto.

Lunedì Angelo Quarteroni, dal 2008 capogruppo degli alpini di Casirate d’Adda e di professione artigiano specializzato nella posa di parquet (la sua azienda aveva sede in via Aldo Moro, nella zona industriale Pip1 di Treviglio), è andato avanti, come dicono gli alpini, ora toccati profondamente da questa grave perdita. Aveva 73 anni e abitava a Casirate, dove ieri la notizia della sua morte ha destato profonda commozione, nel ricordo di una persona che tanto ha fatto per il paese, sempre in prima fila quando c’era da mettersi in gioco e lavorare per il bene della comunità. A fine marzo 2020, quando gli occhi di tutto il mondo erano puntati su Bergamo, finì in ospedale, venendo trattato con l’ossigeno per due settimane. Poi Quarteroni, a differenza di tanti altri bergamaschi (e non solo) coliti dal virus, aveva risposto bene alle cure e a inizio aprile era stato dimesso dall’ospedale perché guarito dal Covid.

Chi era Angelo Quaternoni