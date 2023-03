Entra nel cimitero in piena notte e ruba rame dalle tombe: preso

Si è introdotto nel cuore della notte nel cimitero di Osio Sotto per fare razzia dalle tombe, staccando parti in rame e in ottone che aveva già accumulato in un angolo del camposanto per poi portarle via e in parte già lanciate oltre la recinzione . Ma una guardia privava dell’istituto di vigilanza Sorveglianza italiana lo ha individuato all’interno del cimitero e, con un collega arrivato poco dopo, ha fermato il presunto ladro. Che è poi stato preso in consegna e denunciato per danneggiamento dai carabinieri della stazione di Dalmine. Si tratta di un italiano di 59 anni residente a Osio Sopra, quando stava danneggiando le tombe, era sotto l’effetto dell’alcol.