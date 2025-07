Esplosione a Bagnatica, continua la gara di solidarietà: «Già 110mila euro per gli sfollati»

È trascorso poco più di un mese dall’esplosione che il 27 maggio ha sventrato la palazzina C di via Isolabella e i riflettori restano puntati sull’aiuto agli sfollati. Fin dall’inizio le parrocchie di Cassinone e Bagnatica e il Comune di Bagnatica si sono attivati per una raccolta fondi per aiutare chi ha perso la propria abitazione. Grazie alla cordata di solidarietà, sostiene il sindaco Roberto Scarpellini, «sono stati raccolti al momento 110mila euro».

Le coordinate per donare

Per fare una donazione, l’Iban di riferimento è IT29H0503453870000000001367 con la causale «Donazione emergenza Bagnatica Via Isolabella».

Per fissare i criteri del fondo solidale, le due parrocchie e l’amministrazione comunale si stanno confrontando nell’ambito del Tavolo Emergenza che si è riunito il 23 giugno in municipio. «Il Tavolo - si legge nella nota diffusa dal Comune - si impegna a garantire la massima trasparenza e rendicontazione, fornendo un resoconto periodico delle spese e della situazione del fondo», nato «per aiutare tutte le famiglie residenti nella palazzina e per anticipare somme in casi urgenti come spese mediche, affitti temporanei o riparazioni di auto danneggiate».

Come saranno distribuiti gli aiuti

Ogni nucleo familiare riceverà un contributo iniziale, con un’aggiunta per ogni ulteriore residente formalmente registrato all’interno del nucleo, e le somme ricevute «dovranno essere restituite al fondo solo in caso di rimborso da parte di assicurazioni o altri enti». Eventuali risorse residue verranno utilizzate per coprire spese comuni legate alla ricostruzione o alla rigenerazione dello stabile.

Tra le azioni previste, il Tavolo «ha incaricato una figura di supporto tecnico, esterna all’Amministrazione, che offrirà assistenza nella compilazione di richieste, nella raccolta di documenti e nei rapporti con gli uffici e le autorità». Figura che sarà presente in Comune tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 e può essere contattata via mail ([email protected]).

Si cercano ancora due appartamenti per gli sfollati

«Abbiamo trovato la soluzione abitativa più urgente per una famiglia, adesso cerchiamo un paio di appartamenti più piccoli», dice il sindaco Roberto Scarpellini. E la solidarietà manifestata prosegue ancora: «A luglio a Bagnatica ci saranno due serate di solidarietà», il cui incasso sarà devoluto alle famiglie vittime dell’esplosione. Si parte il 4 luglio, all’anfiteatro parrocchiale: l’associazione teatrale «La Farfalla Bianca» metterà in scena «L’Abbraccio» , con il patrocinio del Comune e la collaborazione della parrocchia. L’ingresso è libero con offerta volontaria.