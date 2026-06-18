Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Giovedì 18 Giugno 2026

Falso lingotto d’oro, truffa sventata a Urgnano

IL RAGGIRO. Fondamentale la lucidità della vittima come il tempestivo intervento dei carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Falso lingotto d’oro, truffa sventata a Urgnano
Il lingotto falso

Urgnano

I carabinieri della Stazione di Urgnano hanno sventato un tentativo di truffa nei pressi del Santuario della Madonna della Basella. Intorno alle 12.50 del 9 giugno, un uomo si è presentato alla sede del convento adiacente per offrire un lingotto d’oro in cambio di 2.600 euro in contanti. Fiutando l’anomalia, il destinatario della proposta ha allertato il 112.

Il lingotto era falso

I carabinieri intervenuti hanno individuato e fermato il sospettato che si trovava ancora nei pressi del Santuario, precludendogli ogni via di fuga. L’uomo, cittadino rumeno di 34 anni, aveva nella tasca dei pantaloni un lingotto confezionato ad arte ma palesemente contraffatto: accompagnato in caserma, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urgnano
Bergamo
Furti, Rapine
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre