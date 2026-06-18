Falso lingotto d’oro, truffa sventata a Urgnano

I carabinieri della Stazione di Urgnano hanno sventato un tentativo di truffa nei pressi del Santuario della Madonna della Basella. Intorno alle 12.50 del 9 giugno, un uomo si è presentato alla sede del convento adiacente per offrire un lingotto d’oro in cambio di 2.600 euro in contanti. Fiutando l’anomalia, il destinatario della proposta ha allertato il 112.

Il lingotto era falso

I carabinieri intervenuti hanno individuato e fermato il sospettato che si trovava ancora nei pressi del Santuario, precludendogli ogni via di fuga. L’uomo, cittadino rumeno di 34 anni, aveva nella tasca dei pantaloni un lingotto confezionato ad arte ma palesemente contraffatto: accompagnato in caserma, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Bergamo.