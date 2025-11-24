Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 24 Novembre 2025

Famiglia intossicata da monossido a Monza, trattati in camera iperbarica a Zingonia

EMERGENZA. Un intervento d’urgenza in camera iperbarica per tre componenti di un nucleo famigliare, è stato effettuato nella mattinata di domenica 23 novembre all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia.

La camera iperbarica dell’Habilita di Zingonia, domenica sono stati trattati tre componeneti di un nucleo famigliare di Monza, intossicati da monossido di carbonio.
La camera iperbarica dell’Habilita di Zingonia, domenica sono stati trattati tre componeneti di un nucleo famigliare di Monza, intossicati da monossido di carbonio.

Ciserano

Tre persone di un nucleo famigliare, un uomo di 48enne, una donna di 44enne e un bimbo di 13, sono stati soccorsi per un’intossicazione da monossido di carbonio a Monza a causa della presenza di un braciere acceso in sala da pranzo.

Allertati i soccorsi, i pazienti sono stati inizialmente trasportati all’Ospedale San Gerardo di Monza. Alle 8:45, dopo una valutazione clinica, sono stati trasferiti all’Habilita di Zingonia, dove è stato avviato il trattamento con ossigeno terapia in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Il trattamento è durato un’ora, poi i pazienti sono stati riportati all’ospedale brianzolo.

L’incidente, che sottolinea i pericoli legati all’uso improprio di bracieri e stufe in ambienti chiusi, è stato gestito in tempi rapidi grazie all’efficienza del sistema di emergenza. I pazienti, al termine del trattamento, sono stati dichiarati stabili..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Monza
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
assistenza sanitaria
Medicina