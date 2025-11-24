Famiglia intossicata da monossido a Monza, trattati in camera iperbarica a Zingonia

Tre persone di un nucleo famigliare, un uomo di 48enne, una donna di 44enne e un bimbo di 13, sono stati soccorsi per un’i ntossicazione da monossido di carbonio a Monza a causa della presenza di un b raciere acceso in sala da pranzo .

Allertati i soccorsi, i pazienti sono stati inizialmente trasportati all’Ospedale San Gerardo di Monza. Alle 8:45, dopo una valutazione clinica, sono stati trasferiti all’Habilita di Zingonia, dove è stato avviato il trattamento con ossigeno terapia in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Il trattamento è durato un’ora, poi i pazienti sono stati riportati all’ospedale brianzolo.