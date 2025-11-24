Famiglia intossicata da monossido a Monza, trattati in camera iperbarica a Zingonia
EMERGENZA. Un intervento d’urgenza in camera iperbarica per tre componenti di un nucleo famigliare, è stato effettuato nella mattinata di domenica 23 novembre all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia.
Tre persone di un nucleo famigliare, un uomo di 48enne, una donna di 44enne e un bimbo di 13, sono stati soccorsi per un’intossicazione da monossido di carbonio a Monza a causa della presenza di un braciere acceso in sala da pranzo.
Allertati i soccorsi, i pazienti sono stati inizialmente trasportati all’Ospedale San Gerardo di Monza. Alle 8:45, dopo una valutazione clinica, sono stati trasferiti all’Habilita di Zingonia, dove è stato avviato il trattamento con ossigeno terapia in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Il trattamento è durato un’ora, poi i pazienti sono stati riportati all’ospedale brianzolo.
L’incidente, che sottolinea i pericoli legati all’uso improprio di bracieri e stufe in ambienti chiusi, è stato gestito in tempi rapidi grazie all’efficienza del sistema di emergenza. I pazienti, al termine del trattamento, sono stati dichiarati stabili..
