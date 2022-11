Farmacie, altro raid notturno: preso 18enne, fuggiti i complici

Quarto furto in tre settimane in farmacie della Bassa. Dopo i tre messi a segno alla farmacia Aiolfi di Romano, nella notte tra lunedì e martedì è stato compiuto un raid alla farmacia Maffeis di via Kennedy a Bariano, dove tre persone hanno rubato circa 400 euro contenuti in cassa e cassetti. Due minorenni marocchini erano stati arrestati dopo il terzo colpo a Romano. E anche l’altra notte un ragazzo di nazionalità marocchina è stato catturato dai carabinieri di Romano. Si tratta di un giovane di 18 anni, residente a Milano, lavoretti in nero ai mercati, regolare e da circa 7 anni in Italia. Ha in fratello che vive nel nostro Paese, ma ora è in carcere. È uno dei tre che hanno compiuto il furto (i complici sono riusciti a dileguarsi) ed è stato bloccato nei pressi della farmacia dai militari.