Farmacie nel mirino a Casirate e Treviglio: spaccate con tombini

Un colpo riuscito e un altro tentato, oltre a un terzo furto appena oltre i confini della nostra provincia. Si potrebbe ribattezzare «banda delle farmacie» quella che ha agito nella notte tra martedì e mercoledì 27 novembre, mettendo a segno un furto alla farmacia di Casirate d’Adda e tentandone uno analogo a una farmacia di Treviglio , nel complesso residenziale dell’area ex Baslini. Non solo.

La stessa banda

Gli stessi ladri avrebbero poi agito anche alla farmacia di Cascine San Pietro, località che, pur essendo a est dell’Adda, è già in provincia di Milano, essendo frazione di Cassano d’Adda. Confine che non dev’essere per nulla interessato ai ladri, anche perché le tre farmacie distano tra loro solo qualche chilometro e pochi minuti in auto, soprattutto di notte. Mentre per il furto a Cascine San Pietro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello, a Casirate sono arrivati i loro colleghi dell’Arma di Caravaggio e a Treviglio il nucleo radiomobile.