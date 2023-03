Festa per Mario, primo pensionato al sito Amazon di Casirate

Al centro di smistamento Amazon di Casirate d’Adda si festeggia il primo pensionato del sito. È Mario Marcialli, sessantenne bergamasco originario di Brignano Gera d’Adda (che da qualche anno vive con la moglie a Cassano d’Adda). Mario, dopo una vita da restauratore di mobili antichi, ha lavorato gli ultimi anni necessari per arrivare alla pensione svolgendo la mansione di operatore di magazzino proprio in Amazon. «Sono contentissimo – dice Marcialli – e mi ritengo fortunato perché sono in salute e sono ancora giovane, quindi non vedo l’ora di godermi la vita, mia moglie, i figli, i nipoti e viaggiare». Mario, che ha lavorato gli ultimi 5 anni nel centro di Casirate d’Adda e rappresenta quindi la dimostrazione che in Amazon non lavorano solo giovanissimi (l’8% dei dipendenti Amazon ha più di 50 anni), ha svolto l’ultimo giorno di lavoro martedì 28 febbraio e da mercoledì 1 marzo è ufficialmente in pensione. «Prima di arrivare in Amazon – ha raccontato – ho sempre lavorato come restauratore di mobili antichi, in vari posti, ma soprattutto a Casirate per ben 25 anni. Poi, nel 2013, l’azienda dove lavoravo ha iniziato ad avere meno commesse e sono finito in cassa integrazione per 5 anni. Quando hanno costruito il centro Amazon a Casirate non ci ho pensato due volte e mi sono candidato».