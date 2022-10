Finto controllo con armi soft-air, i due arrestati: «Era uno scherzo, non volevamo rapinare nessuno»

Convalidato l’arresto per i due giovani che hanno inscenato un finto posto di blocco nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 a Martinengo. Dopo l’interrogatorio di giovedì 27 ottobre il gip ha disposto l’ obbligo di dimora nei loro rispettivi comuni di residenza – in provincia di Cremona e in provincia di Bologna – e il divieto di uscire dalla loro abitazione nelle ore notturne, in attesa dell’inizio del processo. Accusati di tentata rapina aggravata, il pm aveva richiesto la misura di custodia cautelare in carcere. «Era tutto uno scherzo, non volevamo rapinare nessuno e siamo pentiti per quello che è successo»: si sono giustificati così i due giovani, difesi dall’avvocato Paolo Sperolini del Foro di Cremona.