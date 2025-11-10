Fiori per Nicholas, morto in moto: lunedì sera una veglia per ricordarlo a Bolgare

Tanti fiori bianchi e un silenzio profondo accompagnano in queste ore il feretro di Nicholas Ruggeri, il giovane atleta di 17 anni della Feniks Team , morto venerdì sera in un tragico incidente in moto a Palazzolo, sulla strada verso casa, a Bolgare. Ed è qui, nel comune bergamasco, nella sua abitazione di via Ungaretti, che è stata allestita la camera ardente. Un flusso continuo di amici, compagni e conoscenti ha voluto lasciare un pensiero, una preghiera, un segno d’affetto anche domenica 9 novembre. Nicholas riposa nella sua divisa da triathlon, grigia e blu, quella che racconta meglio di ogni parola la sua passione sportiva. Amava il triathlon fin da bambino e aveva partecipato a numerose gare, conquistando piazzamenti di rilievo e l’affetto di tutto l’ambiente sportivo.

La veglia alle 19

Questa sera, lunedì 10 novembre alle 19, la comunità si ritroverà alla camera ardente per la veglia di preghiera. La sua squadra, la Feniks Team di Grumello del Monte, parteciperà in divisa, in un gesto collettivo di vicinanza e di rispetto. Il dolore è forte, condiviso, tangibile. La mamma Moira, il papà Samuele, la sorella Alice e la zia Michela sono circondati dall’affetto di parenti, amici e conoscenti. «Era un ragazzo dolce e responsabile – racconta la zia – sempre pronto a dare una mano e a sorridere». Anche l’amministrazione comunale, nella mattinata di domenica, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un nastro nero in segno di lutto, esprimendo così la vicinanza di tutta la comunità di Bolgare.

Nicholas frequentava il quarto anno dell’Istituto Ikaros di Grumello del Monte, indirizzo marketing e grafica, e stava svolgendo uno stage in azienda. Il funerale si terrà martedì 11 novembre alle 10, nella parrocchiale di Bolgare. Domani la comunità lo accompagnerà per l’ultimo viaggio, lungo le strade che conosceva bene e che, per l’ultimo saluto, porteranno per sempre il suo nome nel silenzio.