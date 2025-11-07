Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 07 Novembre 2025

Fornovo, rubano un furgone del Comune: bloccati dai carabinieri dopo poche ore

IL FURTO. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre due uomini hanno rubato il furgone del Comune parcheggiato all’area feste del centro sportivo.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Notte movimentata a Fornovo San Giovanni, dove due uomini hanno rubato un mezzo comunale ma sono stati intercettati e fermati dai carabinieri nel giro di poche ore. È accaduto tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre poco dopo mezzanotte. I due hanno si sono introdotti nell’area feste del centro sportivo e hanno portato via un furgone Iveco di proprietà del Comune, parcheggiato sotto la tettoia.

A dare l’allarme è stato il personale del bar della struttura, che ha notato movimenti e rumori sospetti e ha immediatamente contattato i militari della compagnia di Treviglio e il sindaco Fabio Carminati. Scattate le ricerche, il veicolo è stato rintracciato intorno alle 4 nella zona di Zingonia. A bordo, due italiani sulla quarantina, residenti nella Bassa, che hanno cercato di giustificarsi dicendo di essere al lavoro per conto del Comune di Fornovo: una versione subito smentita. Il mezzo è stato recuperato e sarà restituito al Comune dopo la denuncia formale da parte del sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fornovo San Giovanni
Treviglio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Patrik Pozzi
Fabio Carminati
Comune di Fornovo