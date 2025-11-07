Fornovo, rubano un furgone del Comune: bloccati dai carabinieri dopo poche ore

Notte movimentata a Fornovo San Giovanni , dove due uomini hanno rubato un mezzo comunale ma sono stati intercettati e fermati dai carabinieri nel giro di poche ore . È accaduto tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre poco dopo mezzanotte. I due hanno si sono introdotti nell’area feste del centro sportivo e hanno portato via un furgone Iveco di proprietà del Comune, parcheggiato sotto la tettoia.

A dare l’allarme è stato il personale del bar della struttura, che ha notato movimenti e rumori sospetti e ha immediatamente contattato i militari della compagnia di Treviglio e il sindaco Fabio Carminati. Scattate le ricerche, il veicolo è stato rintracciato intorno alle 4 nella zona di Zingonia. A bordo, due italiani sulla quarantina, residenti nella Bassa, che hanno cercato di giustificarsi dicendo di essere al lavoro per conto del Comune di Fornovo: una versione subito smentita. Il mezzo è stato recuperato e sarà restituito al Comune dopo la denuncia formale da parte del sindaco.