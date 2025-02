Furti su 13 auto in sosta a Romano di Lombardia, in carcere un giovane

A Romano di Lombardia, due uomini sono stati sorpresi da alcuni residenti a infrangere i lunotti di numerose auto in sosta, in via Dosso Pagano. Chiamato il 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Urgano e Calcio, che hanno inseguito i presunti autori riuscendo a bloccarne uno, mentre il secondo è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce.