Furti seriali nei cimiteri della Bassa, fermato un uomo con l’auto piena di oggetti funebri

La polizia locale della bassa bergamasca orientale ha individuato un uomo ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti e danneggiamenti nei cimiteri della Bassa Bergamasca, avvenuti nelle ultime settimane.

Indagini partite da Romano: decisiva la videosorveglianza

L’attività investigativa è partita da un episodio avvenuto tra il 17 e il 18 marzo al cimitero di Romano di Lombardia, dove erano stati sottratti elementi in rame. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuare un’auto sospetta e di ricostruire una dinamica compatibile con il furto notturno.

Refurtiva e attrezzi da scasso trovati in auto

Il 24 marzo, durante un controllo a Covo, gli agenti hanno rinvenuto nell’auto nella disponibilità del sospettato numerosi oggetti ornamentali compatibili con quelli rubati, oltre a strumenti da scasso e oggetti atti a offendere. Ulteriori accertamenti hanno collegato il mezzo anche ad altri episodi nei comuni di Covo e Fontanella, delineando un quadro di furti ripetuti in pochi giorni.

Indagini in corso e restituzione dei beni

Sono in corso le operazioni di riconoscimento della refurtiva per la restituzione ai legittimi proprietari. L’uomo è indagato per furto aggravato, ricettazione e possesso di strumenti da scasso.