Un furto che ha lasciato esterrefatti e sgomenti e che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato messo a segno tra giovedì e venerdì 30 maggio. Alta un metro circa, la statua raffigurava un Cristo ed era collocata su una tomba di famiglia attaccata al muro del camposanto che dà verso la ciclopedonale. Ad accorgersene sono stati alcuni cittadini che hanno subito telefonato agli uffici comunali. «Siamo amareggiati – afferma il sindaco Ivan Tassi –, perché se già è scioccante venire a conoscenza di un furto in un’abitazione, lo è ancora di più quando il furto avviene nel cimitero. Il rispetto per i defunti dovrebbe essere sacro, ma a qualcuno non importa». Non è la prima volta che il cimitero di Misano subisce furti, ma Tassi non ricorda fossero mai state asportate statue dalle tombe. «Qualche anno fa, però – aggiunge –, ci furono furti di rame che interessarono anche i tetti dei padiglioni-loculi e la cappella dei preti».