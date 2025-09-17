Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 17 Settembre 2025

Furto di bici ripreso dalle telecamere, nei guai due giovani a Cologno al Serio

IL FATTO. Denunciati un 36enne e una 20enne che faceva il «palo». La due ruote recuperata dagli agenti della polizia locale.

Alessia Carne
Alessia Carne

Ripreso il furto della bicicletta
Ripreso il furto della bicicletta

In meno di una settimana, grazie al sistema di videosorveglianza, a Cologno al Serio sono stati scoperti i responsabili degli atti vandalici compiuti alle scuole e del furto di una bicicletta. Segno che, come sottolineato dal comandante della polizia locale Canio Brando, «i nostri strumenti funzionano».

I due autori del furto, un giovane e una ragazza che gli faceva «da palo», hanno tranciato la catena che legava la bicicletta alla rastrelliera con una cesoia e poi si sono dati alla fuga. E il tutto è stato ripreso dalle telecamere

Tra lunedì e martedì 16 settembre la polizia locale è riuscita in poche ore a risalire all’identità dei ladri che avevano rubato una bicicletta, recuperandola e restituendola alla proprietaria. Il furto era avvenuto intorno alle 15 di lunedì, dopo che una cittadina aveva lasciato la sua bicicletta «Atala Replay 27.5» in via Solferino poco prima. I due autori del furto, un giovane e una ragazza che gli faceva «da palo», hanno tranciato la catena che legava la bicicletta alla rastrelliera con una cesoia e poi si sono dati alla fuga. E il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

Accortasi che la sua bici era sparita, la proprietaria si è recata al Comando della polizia locale, che tramite la videosorveglianza è riuscita a risalire al percorso compiuto dai due: si erano diretti nel sottopasso che collega il parcheggio di Porta Rocca al cimitero, dove hanno scattato alcune foto alla bicicletta, forse per rivenderla online. Quindi l’hanno nascosta all’interno del cimitero, dove è stata ritrovata dagli agenti poco prima delle 17 di lunedì pomeriggio.

L’importanza della denuncia

«È fondamentale che i cittadini presentino sempre denuncia in caso di furto o altri reati – sottolinea il comandante della Locale –: solo in questo modo le forze dell’ordine possono avviare le indagini, attivare gli strumenti a disposizione e ricostruire gli episodi». I due giovani fidanzati senza fissa dimora, un 36enne di origine marocchina e una 20enne, solitamente dormono in stazione e sono stati rintracciati intorno alle 20 dalla pattuglia della polizia locale, che ha proceduto a denunciarli: il 36enne dovrà rispondere di furto aggravato, mentre la ragazza per aver concorso al reato.

Alessia Carne
