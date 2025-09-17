Furto di bici ripreso dalle telecamere, nei guai due giovani a Cologno al Serio

I due autori del furto, un giovane e una ragazza che gli faceva «da palo», hanno tranciato la catena che legava la bicicletta alla rastrelliera con una cesoia e poi si sono dati alla fuga. E il tutto è stato ripreso dalle telecamere

Tra lunedì e martedì 16 settembre la polizia locale è riuscita in poche ore a risalire all’identità dei ladri che avevano rubato una bicicletta, recuperandola e restituendola alla proprietaria. Il furto era avvenuto intorno alle 15 di lunedì, dopo che una cittadina aveva lasciato la sua bicicletta «Atala Replay 27.5» in via Solferino poco prima. I due autori del furto, un giovane e una ragazza che gli faceva «da palo», hanno tranciato la catena che legava la bicicletta alla rastrelliera con una cesoia e poi si sono dati alla fuga. E il tutto è stato ripreso dalle telecamere.