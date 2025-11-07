Futuro da governare, la pianura bergamasca ora guarda a Chicago e Bruxelles

Il Polo di ricerca UniBg per la pianura

Perché la pianura bergamasca corre veloce e i Comuni, da soli, faticano a governare il cambiamento. Questa situazione, oggetto di studio del Polo, ha visto giovedì 6 novembre, a otto mesi dall’avvio, la prima «restituzione» al pubblico in un convegno organizzato a Treviglio nell’auditorium della Bcc Carate e Treviglio. La città della pianura, d’altra parte, è stata la prima firmataria dell’accordo con l’Università che ha dato il via alla struttura. Nel progetto sono poi entrati nei giorni scorsi anche la Provincia, Confindustria e i Comuni di Caravaggio e Romano. Altri enti, tra cui Ciserano e il Parco regionale del Serio, hanno manifestato l’intenzione di aderire.