Gardaland compie 50 anni, il francobollo celebrativo ideato dagli studenti di Romano

Gardaland compie cinquant’anni, ma i protagonisti di questo anniversario non arrivano solo dal parco. Sono gli studenti dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Romano di Lombardia, che hanno ideato il francobollo celebrativo, presentato lunedì 21 luglio e disponibile negli uffici postali e nelle tabaccherie e nel negozio online Gardaland.

«L’idea è nata proprio dai ragazzi - ha spiegato il professor Stefano Gelsomini, presente all’evento di lancio del francobollo, nel cuore di Gardaland -. Hanno scoperto l’anniversario e proposto l’iniziativa». Da fine dicembre, per quattro mesi, si sono fermati a scuola volontariamente per un pomeriggio a settimana, realizzando una serie di bozzetti in collaborazione con il parco, che ha messo a disposizione loghi e personaggi ufficiali.