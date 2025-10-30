Ghisalba, incendio in un parcheggio: in fiamme due auto e un furgone

Incendio a Ghisalba nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre. L’allarme è scattato intorno alle 15,30: in fiamme tre veicoli parcheggiati in via Marconi, strada a fondo chiuso che porta ad alcune palazzine. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio potrebbe essere doloso: a terra sarebbe stato trovato dell’accendifuoco.

Incendio a Ghisalba

In fiamme una Renault Clio, una Hyundai ix35 e un furgone Ford 135 T350, meno colpito rispetto alle due auto, andate completamente distrutte. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, Romano e Palazzolo, mentre i carabinieri di Martinengo indagano per ricostruire quanto accaduto.